Vous déménagez ? Voici les trois étapes clés pour faire votre changement d’adresse

En plus du mobilier à emballer, de nombreuses démarches administratives sont à prévoir lorsque l’on s’apprête à déménager. Cette procédure, réputée contraignante, implique de communiquer votre nouvelle adresse à tous les organismes privés et services administratifs de l’État auxquels vous êtes rattachés. Si vous êtes déjà dans les cartons, voici la marche à suivre pour être sûr de ne rien oublier.

Que vous déménagiez à un pâté de maison ou que vous quittiez de région, vous devez impérativement signaler au plus vite votre changement d’adresse à certaines entreprises et services publics. Banque, carte grise, mutuelle, Sécurité sociale, impôts, Pôle Emploi, fournisseurs d’énergie, opérateurs téléphoniques… La liste des organismes semble longue, surtout quand on a déjà un millier de choses à penser avant de rendre les clés de son logement. Voici, dans l’ordre, les étapes que vous devez suivre pour que rendre cette tâche la moins contraignante et stressante possible.

Réexpédier le courrier pour gagner du temps

Avant de décrocher le téléphone ou de dégainer votre ordinateur pour modifier vos informations personnelles, il existe une solution relativement simple et rapide pour vous permettre de jouer la montre : la réexpédition de votre courrier postal. La Poste propose notamment de transmettre votre courrier durant six mois (renouvelable une fois) ou douze mois. Ainsi, vos lettres et colis jusqu’à 2 kg envoyés à votre ancienne adresse seront automatiquement transférés vers votre nouveau logement. Cette prestation payante, mise en place en deux jours ouvrés, peut se faire en ligne depuis ce lien ou directement sur place auprès d’un guichetier. Selon la formule que vous choisissez, l’abonnement peut varier entre 41,50 à 83 €.

Comment résilier mes contrats, liés ou non à mon logement ?

Qui dit déménagement dit aussi nouveau contrat d’assurance, nouvelle box internet, nouveau contrat d’électricité, et ainsi de suite. C’est pourquoi il faut penser à résilier vos anciens contrats, le plus souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, en faisant part de votre nouvelle situation. Pour les contrats d’énergie, de gaz et d’eau, vous avez jusqu’à 30 jours avant votre départ définitif du logement pour effectuer les démarches nécessaires. Ceux-là ne pouvant être transférés, il vous faudra d’abord souscrire à un nouveau contrat auprès des différents fournisseurs avant de résilier vos abonnements.

Autre contrat lié à votre logement : l’assurance habitation. En cas de déménagement, vous devez prévenir votre assurance au maximum dans les 15 jours qui suivent votre départ, auquel cas, vous risquez de continuer à payer des cotisations, lit-on sur Service-public.fr. Vous trouverez ici un modèle type de lettre de résiliation. Pour la box internet, c’est beaucoup plus simple. Il vous suffit de contacter votre opérateur et de transférer votre abonnement internet et téléphonie vers votre nouveau lieu de vie. Si vous êtes locataire, votre bail doit être résilié au moins trois mois avant votre déménagement. Selon ce que vous avez souscrit, vous aurez peut-être aussi à résilier un abonnement de cinéma, cours de soutien scolaire ou encore un forfait à la salle de sport.

Quels sont les organismes à prévenir ?

Une fois avoir pris le soin de résilier vos anciens abonnements et que vous êtes installés dans votre nouveau logement, il vous reste une dernière étape à franchir : déclarer votre changement d’adresse auprès des services publics et privés susceptibles de vous adresser du courrier. Entre trois mois avant et trois mois après le déménagement, vous pouvez effectuer vos démarches sur le service gratuit de changement d’adresse en ligne de Service-public.fr. Simple et pratique, il prévient à la fois Pôle Emploi, le service des impôts, certaines caisses d’assurance maladie et de retraite, les fournisseurs d’énergie comme EDF, Engie ou encore les services en charge des cartes grises. Après votre déménagement aussi, vous pourrez vous rendre dans la mairie de votre nouvelle commune pour notifier votre changement d’adresse et vous inscrire sur les listes électorales.