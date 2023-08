Gestes pour l'environnement : des collégiens de Martinique inventent un filtre d'eau douce à base de produits naturels

La crise de l'eau plus que jamais d'actualité. Quatre milliards de personnes subissent un stress hydrique "élevé" au moins pendant un mois par an, selon un rapport publié en juillet par le World Ressources Institute, soulignant que les pénuries s’étendent et pénalisent près de la moitié de la population mondiale.

Pire, elles vont continuer à croître partout sur la planète. Le cycle naturel de l’eau se modifie, parfois brutalement, avec des pluies diluviennes et des sécheresses intenses partout sur la planète. Dans des zones aussi variées que le bassin méditerranéen, la côte californienne, le Moyen-Orient ou l’Australie, elle manque de plus en plus et devient un marqueur du changement climatique. Résultat, la sécurité alimentaire risque d’en pâtir : 60% des cultures irriguées se trouvent déjà menacées par un stress hydrique "extrêmement élevé". Celles de la canne à sucre, du blé, du riz ou du maïs comptent parmi les touchées.

Parmi les régions les plus impactées : les Antilles. En Martinique, la sécheresse tarit les ruisseaux qui déboulent de la montagne Pelée. Plus grave, la plupart des eaux de source demeurent contaminées par des résidus d’engrais et de pesticides, à l’image du chlordécone. Les réseaux de canalisation manquent d’entretien et les coupures d’eau se multiplient jusque dans les cuisines.