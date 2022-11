Crise de l'énergie : cette commune qui offre du bois de chauffage à ses administrés

Un défilé de voitures, qui se succèdent pour récupérer du bois, comme on le découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus. C'est à Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), qu'a lieu cette distribution gratuite de bois de chauffage, dans la limite d'un stère par foyer. Un cadeau très apprécié par les habitants : "Avec le prix du bois et de tout en général, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion", salue une dame. "L'année qui vient, on aura besoin d'un peu plus de bois pour éviter de se chauffer avec de l'électricité", explique un retraité.