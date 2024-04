Vacances gratuites : le beau cadeau d'une propriétaire de gîte à des sinistrés des inondations du Pas-de-Calais

Lundi 15 avril au soir, la mairie de Blendecques a tiré au sort 30 familles victimes des inondations de l'hiver dernier. Elles ont remporté une semaine de vacances dans un camping du Sud. Une initiative solidaire lancée par une propriétaire de gîte dans les Alpes-Maritimes.

Un élan de solidarité envers les sinistrés des inondations cet hiver dans le Pas-de-Calais. Pour donner un peu de répit et permettre aux habitants de se ressourcer, le camping Le Bel été d'Anduze (Gard) a décidé d'offrir une semaine de vacances à des familles de la commune de Blendecques, devenue le symbole des inondations. Le tirage au sort a eu lieu lundi 15 avril au soir à la mairie. 47 familles se sont inscrites pour gagner ce séjour, et 30 ont été tirées au sort pour profiter de cette semaine de vacances qui aura lieu début juillet.

C'est la propriétaire d'un gîte situé dans la commune de Vence (Alpes-Maritimes) qui est à l'initiative de ce geste. "On est une région en proie à la sécheresse régulièrement, et eux c'est tout l'inverse, a précisé Laurence Thiébaut. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'être un peu solidaires, entre deux régions complètement à l'opposé. J'ai pensé qu'il pouvait être sympa de proposer aux sinistrés de se changer les idées ici en leur offrant des séjours", a-t-elle confié à France Bleu.

"On n'aurait pas pu partir en vacances avec tous les travaux"

Dans "Bonjour ! La matinale de TF1", le journaliste Zack Ajili s'est rendu sur place et est allé à la rencontre d'une famille gagnante du séjour. "Ça fait extrêmement du bien parce qu'à l'heure actuelle on n'aurait pas pu partir en vacances avec tous les travaux. On est à un peu plus de 6000 euros de budget", affirme Alexandre Laurence, père d'une famille tirée au sort. "On a regardé en direct, on a été tiré au sort et on a reçu directement le coup de fil. Je remercie vraiment la ville d'avoir fait ça", poursuit-il.

Un autre camping de la Côte-d'Azur a fait savoir à la ville de Blendecques qu'il serait prêt à mettre à disposition plusieurs mobile-home pour d'autres sinistrés qui n'ont pas eu la chance de gagner. Si le séjour est offert, le déplacement devrait être aux frais des sinistrés. Et pour certains, la tâche ne sera pas aisée : de nombreuses familles ont perdu leur voiture dans les inondations. Laurence Thiébaut a assuré avoir contacté la SNCF avec l’espoir d’obtenir des réductions. Une cagnotte pourrait aussi être mise en place d’ici la fin du mois d’avril pour faire baisser la note.