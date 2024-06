Le fabricant de jouets annonce que 90 % de ses jeux seront accessibles aux personnes daltoniennes en 2025, et la majeure partie dès la fin de l'année. Cela vaut aussi pour les versions mobiles qui comporteront une identification adaptée à la déficience de la vision des couleurs. Pour ce faire, la marque a fait appel à des concepteurs qui en sont eux-mêmes atteintes et des experts dans ce domaine.

Réduire les obstacles au jeu. C'est l'objectif du fabricant de jouets Mattel qui annonce ce mardi que 80 % de son portefeuille sera accessible aux personnes atteintes de daltonisme, aujourd'hui appelé dyschromatopsie, d'ici fin 2024 et 90 % en 2025.

Ce changement inclut l'incontournable des jeu de sociétés, UNO, avec la version UNO ColorADD spécifiquement conçue en 2017 pour la communauté daltonienne, mais aussi le jeu traditionnel "numéro 11", "Phase 10", ou encore "Dos", "Blokus" et "SOS Ouistiti".

"Nous sommes fiers de contribuer à faire connaître la communauté des daltoniens et de rendre nos produits accessibles à un plus grand nombre de personnes, afin que tous les fans puissent se réunir et profiter d'un jeu universel", se réjouit Ray Adler, vice-président mondial, responsable des jeux chez Mattel, dans un communiqué. Et de poursuivre : "Nous sommes fiers que notre portefeuille de jeux continue de rassembler les gens – transcendant les langues et les cultures – et cette initiative visant à proposer davantage de jeux accessibles aux daltoniens est une autre preuve de notre parcours d'inclusivité."

300 millions de daltoniens dans le monde

Dans le cadre de cet engagement à créer des expériences de jeu plus inclusives, les versions mobiles des jeux de cartes dont "Skip-Bo Mobile" comporteront elles aussi une identification adaptée à la déficience de la vision des couleurs. Baptisée "au-delà des couleurs", cette dernière affiche un ensemble unique et unifié de symboles, tels que des carrés et des triangles pour une identification et une différenciation facile entre les couleurs classiques des cartes. Gratuite pour tous les joueurs, elle peut être activée dans les paramètres du compte personnel d’un utilisateur via les options du jeu de cartes.

Pour opérer ces différents ajustements, Mattel s'est associée à plusieurs experts dans le domaine de la déficience de la vision des couleurs et a également consulté des personnes atteintes de daltonisme, dont des concepteurs de la marque. Outre la création de motifs spécifiques, ce travail a donné lieu au développement de solutions personnalisées telles que la création d’indices tactiles ou de symboles afin de s'assurer que la couleur n'est plus le seul moyen de différencier les cartes ou les composants.

A titre de repère, selon une étude menée par les chercheurs de la Clinic de Cleveland, près de 300 millions de personnes dans le monde sont atteintes aujourd'hui d'une forme de daltonisme.