Produits confisqués dans les aéroports : à Nice, on ne détruit plus, on donne

Dans tous les aéroports du pays, la loi impose que les objets saisis soient détruits. Un gâchis désolant pour un retraité de l'aéroport devenu bénévole aux Restos. C'est lui qui eu la bonne idée de proposer un partenariat entre l'association et l'aéroport, qui a tout de suite dit oui. "De notre côté, explique Aymeric Staub, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur, on avait le constat amer que chaque année, rien qu'au terminal 2, 120.000 objets et produits de consommation sont retirés des bagages cabine, et que la moitié d'entre eux pourraient être donnés en toute sécurité".

Désormais, plus d'une centaine de kilos de produits divers et de qualité sont collectés. Avec parfois des surprises : "On a eu déjà trois fers à repasser", assure René Clausse, responsable du centre de collecte des Restos du Cœur Nice Est.