À Périers, le maire offre des polaires aux écoliers pour baisser le chauffage

Une à une, toutes les vestes polaires sont distribuées pour le plus grand bonheur des enfants. Dans le fond de la classe, Emma est auprès d'un radiateur éteint et cela ne la dérange pas. "On ne l'a pas allumé parce qu'on a des polaires, alors on a chaud !", explique une fillette. Pour réaliser des économies, le chauffage des bâtiments communaux a été baissé de 22 à 19 degrés.