VIDÉO - À Saint-Saud-Lacoussière, la station-service appartient... à 35 habitants

Ils n'en sont pas peu fiers de leur station-service, toute neuve et toute équipée à Saint-Saud-Lacoussière (Dordogne). Ils en sont tous actionnaires. Une station-service qui appartient aux habitants du village, l'idée est aussi surprenante que pertinente. Entre 50 et 60 clients par jour, qui ne sont plus obligés de faire quinze kilomètres pour faire le plein.