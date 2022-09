Agriculteurs, riverains : un soutien précieux pour les pompiers

Ils n'ont ni camions citernes, ni lances d'incendie, ils n'ont qu'une simple cuve et un tuyau d'arrosage. Ces Girondins à la retraite, enfants du pays, entendent bien venir à bout des fumerons. "Moi, je suis retraité, je suis à la maison, je ne fais rien. Autant me rendre utile et aider comme je peux", lance Jean Rainho, retraité et bénévole.