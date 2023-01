Une histoire d'entraide : le joli succès des colocations entre jeunes et seniors

Créer du lien pour mieux vieillir est un enjeu de santé publique, surtout pour les plus de 75 ans qui veulent préserver leur autonomie. Allo Louis, une autre entreprise, propose là encore de mettre en relation des étudiants avec des personnes âgées. Objectif : les maintenir à domicile en leur proposant toutes sortes de petits coups de main. Des services facturés dix euros de l’heure avec un abonnement mensuel pris en charge le plus souvent par les mutuelles et caisses de retraite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.