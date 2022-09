Anti-gaspi : un euro le repas

Le principe séduit. Depuis un an et demi, 9 200 paniers ont déjà trouvé preneurs. Sabrina est une habituée. Vendue à trois euros, sa cagette lui permet d’offrir un repas équilibré à l’ensemble de sa famille. Grâce à ce système, plus de treize tonnes de nourriture ont terminé dans l’assiette plutôt qu’à la poubelle.