Artisans : à Lorient, des retraités initient la jeune génération aux métiers manuels

Il y a des mains qui ont l'âge de leur expérience, d'autres qui sortent à peine de l'enfance. Et il y a aussi une association, qui a eu la bonne idée, il y a 30 ans, de les réunir. À Lorient, douze retraités bénévoles accueillent chaque mercredi douze enfants. Bernard était chaudronnier et a travaillé toute sa vie. Il a aujourd'hui le temps et surtout l'envie de transmettre son amour du geste et du travail bien fait. À ses côtés, Gwendal, 12 ans, qui apprend les premiers gestes d'un métier manuel.