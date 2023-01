Pas d'employé, pas de magasin : en Dordogne, ce boulanger travaille au bord de la route !

Dans sa boulangerie en plein air, il fait moins de 3 degrés ce vendredi matin. La pâte ne lève pas et le four a du mal à chauffer. Malgré ces difficultés hivernales, Yoann garde son sens de l'humour. Pendant 7 ans, il tenait une boulangerie classique avec sa femme. Au total, ils faisaient 120 heures de travail par semaine. Épuisés, ils ont tout vendu et se sont installés au bord de la route pour retrouver une vie normale.