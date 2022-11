Avec l'inflation, les Restos du cœur observent déjà 12% de bénéficiaires en plus

Chantal touche 945 euros de retraite. Pour elle, aller au supermarché est devenu un luxe qu'elle n'envisage plus. "Je ne me paie pas ce que je veux... Un kilo de clémentines, de bananes, de n'importe quoi, tout est cher. La viande et le poisson, n'en parlons pas", lance-t-elle. Acculés par l'inflation générale, cette année, ils sont 20% de plus à pousser la porte des Restos du cœur. "Des fois, je ne fais qu'un repas, le soir, avec ma fille… Le midi, je ne peux pas", témoigne une bénéficiaire.