Belle histoire : les Restos du Cœur servis par un chef étoilé pour un repas de fête solidaire

Aux commandes du food truck qui sert à la distribution, les cuisiniers ont préparé 80 repas pour ce jour de fête. Alors quelques heures avant, en cuisine, c’était le coup de feu. Et pour qu'il n'y ait aucun raté, le chef, Christophe Hay donne ses consignes : "Il y a quelqu'un qui va se poser sur le vin chaud, un autre sur l'entrée et comme ça on participe tous à ce déjeuner", lance-t-il. Pour l’équipe, la logistique est chamboulée. "On fait plus simple, en plus grosses quantités pour un repas et on fait en sorte que ça reste bien chaud surtout, car servir dans la rue, c'est pas facile", assure son second.

Ce repas un peu spécial est organisé depuis 2014 par ce chef étoilé. "Il y a des personnes aujourd'hui qui sont isolées dans la rue depuis huit ans, qu'on retrouve chaque année et ils ont aussi à cœur de nous revoir arriver", explique-t-il. Car la plupart des bénéficiaires sont sans domicile fixe et ont peu de vie sociale. C’est donc aussi l’occasion de partager un moment chaleureux avec la brigade. Ainsi, Jason vit dans la rue depuis six mois, et ne pensait pas fêter Noël cette année. "J'aurais été tout seul comme un con. Ça réchauffe le cœur. Franchement, c’est bien", avoue-t-il.