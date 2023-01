VIDÉO - "Ça donne des frissons" : la voix magique d'Aïcha N'Doye, chirurgienne qui chante pour ses patientes au bloc

Elle a fait plus de trois millions de vues. Une belle récompense pour celle qui, adolescente, rêvait de devenir chanteuse. À l’époque, ses parents médecins l’encouragent dans une autre voie. "Fais médecine, fais ta première année et puis après, tu verras, si tu n’y arrives pas, tu seras chanteuse et puis si tu y arrives, peut-être que tu pourras faire les deux", raconte Aïcha.

Aujourd’hui, elle a su concilier ses deux passions. Son public, c'est désormais ses patientes et elle se sent plus utile à l’hôpital que sur scène. Aïcha n’est pas la seule en France à opérer en musique, mais elle a fait de sa voix un instrument unique pour soulager les peurs qui accompagnent la maladie.