"C'est ma forêt", les habitants défendent leur territoire

Cette terre est la leur puisqu'ils sont les enfants du pays. Voilà pourquoi ils brassent le sol et coupent des arbres depuis deux jours. Il faut stopper la progression du feu et sauver leur forêt. Des familles travaillent dans la forêt depuis des générations. Et quand elle brûle, c'est une partie de leur histoire qui s'envole en fumée. "Voir cramer, en même pas quelques heures, des milliers d'hectares, ça fait mal", dit un habitant. Pour certains habitants, la forêt fait partie de leurs plus beaux souvenirs d'enfance.