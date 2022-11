Centres-villes : 5 milliards d'euros supplémentaires pour redynamiser le cœur des communes

Pour dynamiser l'offre culturelle, Lunéville a aussi bénéficié d'une aide pour retrouver un cinéma. "Dix millions d'euros ont été investis, la moitié par la ville et la moitié par les aides financières. On aurait pu l'expatrier ailleurs, mais on souhaitait le maintenir parce qu'il y avait le but de dynamiser la ville en gardant son cinéma en son centre" a expliqué Frédéric Brégeard, premier adjoint au maire (SE).