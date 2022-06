Ces bornes vous font gagner du temps et de l'argent

Vous connaissez la borne selfie avec les rideaux, et ces bornes photos apparues il y a quelques années. En revanche, cet automate est tout nouveau. Il rachète votre vieux smartphone, celui qui dort depuis trois ans au fond d’un tiroir, pour le reconditionner. A priori, l’utiliser est un jeu d’enfant. Alors notre équipe l’a testé. Quelques questions sur l’état général du téléphone, acheté il y a deux ans. Puis, il faut le connecter et l’introduire dans la borne qui l’analyse. L’opération prend trois à quatre minutes. Et au bout du suspens : 31 euros en bon d’achat à dépenser dans le supermarché. Cela peut monter bien plus haut selon les modèles.