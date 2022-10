VIDÉO – Ces piscines publiques restent au chaud grâce... aux data centers

L'inflation galopante n'a pas épargné les piscines municipales. Début septembre, des dizaines d'établissements ont fermé, à cause de l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. Alors que les Français sont appelés à plus de sobriété énergétique, la question se pose de chauffer les bassins avec des méthodes moins chères et plus respectueuses de l'environnement. Le centre aquatique du Val d'Europe, à Bailly-Romainvilliers, n'a pas attendu la crise actuelle pour adapter ses infrastructures. Une équipe de TF1 s'est rendue dans cette piscine municipale de Seine-et-Marne, pour comprendre par quel miracle ses quatre bassins, soit 1,7 million de litres d'eau, se maintiennent à une température presque tropicale sans gaz, dont les tarifs ont été multipliés de cinq à huit fois ces derniers mois. Pour tout comprendre, il faut regarder de l'autre côté de la rue, en direction du data center de la banque Natixis.