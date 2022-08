Cette ville exemplaire dans la gestion de l'eau

Dans la commune de Portiragnes, on ne trouve ni peuplier ni saule, bien trop gourmand en eau. On opte plutôt pour les cactus. La pelouse dans les espaces verts, elle aussi, ne nécessite plus d'arrosage. "Cette pelouse est totalement sèche. On n'a plus un brin d'herbes vertes", explique Caroline Levannier, adjointe à la mairie de Portiragnes. Des choix qui font de ce village l'un des champions de France en matière d'économie d'eau. Au bord de la plage, les douches ont été remplacées par des pédiluves.