Chauves-souris : menacées et pourtant si utiles

Depuis deux semaines, les bénévoles patrouillent toutes les nuits. Il faut sauver un maximum de Molosse de Cestoni. C'est la plus grande espèce de chauve-souris en Europe. Une cinquantaine de jeunes avaient été recueillis dans un centre, où ils sont soignés et nourris quatre fois par jour, à base de lait et de pulpe d'insectes. Ce sont leurs dents et la morphologie particulière, qui sont à l'origine de la mauvaise image des chauves-souris. Pourtant, ce sont des animaux très calmes.