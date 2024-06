À Brest (Finistère), la ville veut remettre des couleurs dans les rues. Elle a lancé un plan ambitieux pour repeindre le plus de murs possibles.

Certaines rues brestoises ressemblent à un arc-en-ciel, une mosaïque de couleurs à l'initiative des habitants. Il y a deux ans, Pascal et Véronique ont peint leur façade en bleu. À côté, Marie-France, la voisine, a choisi l'orange. Plus loin, l'autre Marie-France a préféré le vert. Et Maria, elle, a opté pour le rose.

Depuis six ans, la métropole brestoise finance la coloration des façades par des subventions : 1500 euros pour un immeuble, 700 pour une maison. Pour les obtenir, il faut être plusieurs voisins dans une même rue. Le dispositif met de la couleur sur les façades, mais aussi dans le voisinage.

Développer la couleur de la métropole, c'est la mission d'Hélène Magueur, accompagnée d'Anne Petit, une architecte coloriste. Les habitants doivent les consulter pour obtenir une subvention avant le premier coup de peinture, car ils ont un choix limité de couleurs. Anne Petit veille aussi à l'homogénéité du quartier.

Chaque projet de coloration fait l'objet d'une discussion. Chaque année, la métropole consacre 45.000 euros de son budget pour transformer "Brest la grise" en "Brest la colorée".