Communes, administrations : comment faire des économies d’énergie ?

Comme à Bercy, tous les bâtiments de l’État sont concernés. Dans les mairies, les mesures sont purement incitatives. Mais à Blagnac, on a déjà baissé la température à 19 degrés partout. Ce qui a permis de faire un million d'euros d'économie. Maintenant, on se lave les mains avec de l'eau froide. Mais ce n'est pas tout, regrouper autant que possible les agents dans une même pièce. C'est une idée qui fait l'unanimité dans ce grand bureau.