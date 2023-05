VIDÉO - Dans ce restaurant, c'est le client qui fixe l'addition

Mais le profil des cuisiniers, ce n'est pas le plus surprenant. L'originalité, c'est à la fin du repas. C'est le client qui choisit le prix, 3,80 euros, 8 euros ou 15 euros pour les mêmes quantités et le même menu, entrée, plat, dessert. "On a proposé trois tarifs pour donner des repères plus simples à comprendre pour les gens", nous explique Bérangère Mallard, médiatrice sociale chez Quartier Gourmand.

La formule séduit, les clients saluent l'initiative. "Je trouve ça bien parce que ça permet à tout le monde de prendre sa propre décision", nous explique une cliente.