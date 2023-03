VIDÉO - Aides à domicile : cette entreprise a trouvé la recette pour garder ses salariés

Pour améliorer le bien-être au travail, des réunions sont régulièrement organisées pour évoquer les situations difficiles avec des conseils pour éviter de se blesser. Grâce à cette organisation, le centre d'action sociale a réduit ses arrêts-maladie de près de 30% et surtout, fini les problèmes pour recruter.

"Quand on trouvait quelqu'un, on avait du mal à le garder, raison pour laquelle on a changé d'organisation et la tension sur le personnel n'est plus là", explique l'une des responsables. Une exception alors qu'à l'échelle du pays, on estime qu'il faudra embaucher 300.000 aides à domicile d'ici à 2030.