VIDÉO - Des vacances pour tous : le Secours populaire organise une journée exceptionnelle pour 500 enfants

Faire rêver les plus petits, c’est tout le but de la journée pour le Secours populaire. Pour une mère et ses deux filles, ce seront les seules vacances ensemble. Pour seulement quelques euros, elles ont pu se retrouver hors du quotidien et en profiter pour faire le plein de souvenirs en famille. Le parc va multiplier ces journées pour accueillir 5000 enfants et leurs parents tout au long de l’été.