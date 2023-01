Bière, grand cru et cocktail sans alcool : le boom des boissons à consommer sans modération !

Du champagne, du pétillant, de la bière et du vin, jusque-là, rien de très surprenant chez un caviste... à un détail près. Et dans cette boutique, en plus du vin, vous trouverez plus de 400 autres boissons sans alcool. Une bonne nouvelle donc pour tous ceux qui choisissent de limiter leur consommation, ou qui sont privés d’alcool. Pourtant, la tendance zéro alcool séduit déjà les plus grands cépages.