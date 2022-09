Économie : la traque des fuites d'eau

Ce matin, neuf capteurs ont indiqué une possible anomalie. Les chercheurs de fuites, comme William Ghislain, sont envoyés directement sur le terrain pour une vérification. Ils sont surnommés les grandes oreilles. "Mon amplificateur, le casque pour écouter, et une canne qui va me permettre d'écouter les bruits", nous indique-t-il. En milieu urbain, la tâche est difficile. William doit se concentrer uniquement sur le bruit de la fuite qu'il nous décrit comme une chasse d'eau qui se remplit. Cette fois, aucune dégradation n'est détectée.