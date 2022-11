En Dordogne, ces passionnés de tracteurs bichonnent le patrimoine agricole de la région

Pour Pierre et son fils Christophe, le patrimoine a beaucoup d'importance. "Je suis sentimental, ma femme est sentimentale, et mes enfants sont encore pires que moi. On n'aime pas casser ce qui a existé. On n'aime pas". Tous deux sont attachés à leurs vieilles pierres, mais pas seulement, aux vieilles mécaniques aussi. Son tracteur a beau dater de 1959, il a encore toute sa place dans la ferme. Et en Dordogne, ils sont nombreux à maintenir en vie ce patrimoine agricole.