VIDÉO - Puy-de-Dôme : le grand pari d'un petit village quasi autonome sur les plans alimentaire et énergétique

Produire une partie de ses denrées alimentaires et de son électricité, c'est l'ambition de la commune de Cros (Puy-de-Dôme) où les habitants s'intéressent particulièrement à la mise en place d'alternatives écoresponsables, et espèrent ainsi insuffler un nouvel élan à leur village. Ici, le travail se fait en équipe, comme on peut le voir dans le sujet ci-dessus : huit habitants sont sur le pont pour construire le tout nouveau projet du village, une serre maraîchère pour espérer les premières récoltes dès l'été, et bénéficier de produits frais et de saison.

Ici, il n'y a pas de professionnels, et donc, inévitablement, quelques tâtonnements. Mais l'essentiel est ailleurs, dans l'aventure collective. "On produit nous-mêmes et on consomme nous-mêmes en filière courte, mais on ne peut pas tout faire non plus", témoigne un habitant à l'équipe de TF1.

À Cros, un petit village de 180 habitants, on produit des fruits et des légumes, mais aussi de la viande et du fromage. Et tous les producteurs vendent directement à la ferme. Pour les clients, le bénéfice est total avec, par exemple, du Saint-Nectaire 50% moins cher qu'en grande surface. Et côté producteur, les ventes se révèlent en hausse. La moitié des clients sont des habitants du coin.