Pièces Jaunes 2023 : la Maison des Ados à Poitiers, un lieu d'écoute pour les jeunes

Ces adolescents, en rupture avec le système scolaire, parfois isolés socialement, vont apprendre l’entraide, et même créer des liens. "Il y en a qui viennent à ces ateliers, et la première fois, ils ne parlent pas. Ils sont mutiques. Et puis ils sont venus deux ou trois fois, en même temps, ils rencontrent des gens, se font des amis, et après, au fur et à mesure, ils vont pouvoir aller à l'extérieur rencontrer d'autres personnes et avoir confiance en eux", dit Sébastien Sapin, un éducateur spécialisé.