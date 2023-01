"Gadget", "mignon" ou "très cool" : les réactions mitigées des habitants de Pantin(e)

C'est le maire de la ville, Bertrand Kern (PS), qui est à l'origine de cette initiative. "On a choisi de rebaptiser symboliquement la ville de Pantin en Pantine, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les Françaises et les Français, les Pantinoises et les Pantinois en premier lieu, prennent conscience qu'il faut se battre", affirme-t-il.

Une lettre en plus pour alerter et sensibiliser encore un peu plus à l'égalité homme-femme, en espérant que cela soit suffisant. "J'espère que ça ne sera pas juste un effet de com" et qu'on aura vraiment des les actions concrètes de la municipalité", explique le client d'un café. Pantine, un mot "mignon et doux" selon certains, car une pantine est un morceau de soie.