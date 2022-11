Gironde : après les incendies, la seconde vie du bois brûlé

À 300 km de là, plus au nord, en Vendée, ce fabricant de meubles stocke par milliers des troncs calcinés. L'entreprise enlève dans une immense lessiveuse l'écorce brûlée. Il ne reste que le bois sain, qui, à son tour, est réduit en copeaux. Agglomérés, les morceaux de bois forment les plaques de particules qui vont être découpées et polies. Le mobilier commence alors à apparaître. Le consommateur n'en saura rien, mais en achetant ce bureau 100 % made in France, il aura aidé la filière bois girondine qui, doucement, se relève de ces lourds incendies.