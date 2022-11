VIDÉO - Grâce à son patron, cette salariée a gagné une maison

Elle a appris la nouvelle mercredi soir, entourée de ses collègues. Forcément, ces derniers sont un peu déçus. Mais ils trouvent que c'est une bonne reconnaissance, Christelle ayant 20 ans d'ancienneté dans cette entreprise. Pour cette mère de famille qui a toujours été locataire, c'est une chance inespérée. Elle ne veut rien d'extravagant, juste un petit pavillon à transmettre à sa fille unique. "Avec un jardin bien sûr, un extérieur, j'adore l'extérieur. Il me faut de la clarté du jour. On est tous très heureux dans la famille, on a fêté ça hier, on a pleuré de joie, c'est extraordinaire", sourit-elle.