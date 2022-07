Groupes de discussion entre voisins : entraide ou enfer ?

Dans une résidence, c’est quasiment devenu un rituel. Un message sur le groupe : “chers voisins, ça vous tente un petit apéro ?”. Et tous les voisins se réunissent. Depuis deux ans chez eux, les discussions se font grâce à une application de messagerie. C’est plus rapide et plus pratique pour se rendre service, comme se prêter un marteau ou lorsqu’il y a une urgence.