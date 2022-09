Il rachète une entreprise pour embaucher sa mère

Christelle a eu un cancer. Elle en a guéri et était bien décidée à retrouver ses chantiers. Mais malgré son expérience et son énergie, impossible de retrouver un emploi. Elle voulait faire un emprunt, mais son fils a repris l'entreprise : "je ne vais pas te laisser tomber maman, on va y aller et on va y aller à deux". Maxence l'a fait par solidarité et par conviction. Les personnes qui ont surmonté des épreuves ou qualifiées de senior par la société ont des atouts selon lui.