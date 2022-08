Ils sauvent le patrimoine de nos routes

Il ne prend jamais la route sans son pot de peinture et sa brosse. Ce vendredi matin, direction un joyau atypique du patrimoine français, ce panneau Michelin des années 30. Depuis quinze ans, ce passionné d'automobile consacre son temps à la rénovation du patrimoine routier. Il vient achever son dernier ouvrage. Devenus obsolètes aujourd'hui et remplacés par des panneaux conformes aux normes, les panneaux, bornes et plaques de cocher continuent pourtant de fasciner.