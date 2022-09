Incendie en Gironde : vague de solidarité pour les sinistrés

Ils ont dû déplacer quelques meubles, pour que Thomas et Lucie puissent installer leur matelas et leur lit de camp. Ils n'ont apporté que le strict minimum. Les affaires de cette famille tiennent dans un sac. "Je n'ai pas pris de souvenirs, ni d'affaires particulières. J'ai pris ce qu'il y a de plus précieux : mes enfants et mes animaux", nous affirme cette mère de famille.