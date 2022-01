Initiative : comment redonner aux citoyens le goût de la politique

Nous avons rencontré l'équipe du "Collège citoyen de France" sur le terrain des Bleus à Clairefontaine. Rien de tel pour viser l'excellence. C'est la promesse de cette nouvelle école. Former 50 personnes issues de la société civile et prêtes à se réconcilier avec la politique. "Cela fait 30 ans qu'on envoie dans le mur des personnalités de la société civile qui, du jour au lendemain, découvrent tout un monde et apprennent sur le tas et dans un monde qui ne fait pas de cadeau", souligne Julien Neutres, cofondateur du "Collège citoyen".