Initiative : la commune offre le bois

Voici un défilé de voitures venues récupérer du bois. À Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), distribution gratuite de bois de chauffage, l'équivalent d'un stère par foyer. Un cadeau très apprécié par les habitants : "Avec le prix du bois et de tout en général, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion" ; "L'année qui vient, on aura besoin d'un peu plus de bois pour éviter de chauffer avec de l'électricité" ; "C'est vraiment une bonne chose."