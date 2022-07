Sécheresse : à Limoges, on puise l’eau dans la piscine municipale

Pour arroser les espaces verts, les jardiniers de la ville de Limoges dépensent chaque été des milliers de mètres cubes d'eau. Pour ce petit massif, il faut régulièrement 700 litres. Mais à la différence d'il y a quelques années, une partie de cette eau est recyclée et ne provient pas du réseau d'eau potable. Une nouvelle façon de faire pour la collectivité, qui veut montrer l'exemple. "On voit qu'on a de plus en plus de période de sécheresse, qu'elles sont de plus en plus longues. L'objectif, c'est qu'on soit à 100% d'eau de récupération pour l'arrosage de nos espaces verts", explique Laure Marliac, directrice adjointe du service des espaces verts à Limoges, dans le reportage en tête de cet article.