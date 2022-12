EuroMillions : comment les 165 gagnants belges vont-ils se partager le jackpot ?

Pour l'occasion, EuroMillions a envoyé un agent de sécurité et la responsable des grands gagnants du pays pour expliquer la suite des événements. "On va verser l'argent sur le compte du libraire, et c'est lui qui va partager avec tous les autres, indique à TF1 Ann Lammens. Ce n'est pas une organisation de la loterie nationale, mais du libraire".

Dans cette petite commune, c'est un peu un conte de Noël avant l'heure. L'évènement réjouit ses 3 000 habitants. Tous les gagnants sont restés anonymes. Mais désormais, ce bureau de tabac fait partie des plus célèbres de Belgique.