"La bonne idée" : cette boutique vous permet d'utiliser ses machines à coudre

Faire des points de couture droits, raccommoder ses vêtements jusqu'à créer ses propres robes ou chemisiers, c'est ce qu'on peut réaliser depuis quelques semaines dans cette boutique du centre d'Ajaccio. Pour cinq euros les 30 minutes, on peut utiliser en libre-service ces machines à coudre. Mais pour se familiariser et être performant, pour les clients, mieux vaut être initié au maniement de la machine et ce n'est pas si difficile.