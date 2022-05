« La bonne idée » : de la farine avec le pain de la veille

Son idée a déjà convaincu plus de 200 boulangers partout dans le pays. Yoann perdait une cinquantaine d'euros en invendus chaque jour. Depuis, grâce à cette machine, il fabrique des pâtisseries mais aussi du pain. Un investissement de 2500 euros, certes, mais vite amorti. Après le plastique et le verre, voici les premières baguettes et pâtisseries fabriquées à partir de pains recyclés.