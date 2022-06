"La bonne idée" : fini le mystère des chaussettes orphelines

C'est un fléau du quotidien, un mystère jamais résolu. Mère d'une famille de quatre enfants, Lysiane doit laver chaque semaine 42 paires de chaussettes, et c'est toujours le même problème. "Mystère et boule de gomme. Des fois, elles se cachent dans les manches des pantalons, alors il faut bien secouer", explique-t-elle. Lysiane a beau cherché partout, elles finissent toujours par disparaître. "Je pense que c'est le monstre de la machine à laver qui a dû les prendre. Une fois tous les quinze jours ou trois semaines, on ressort le sac avec les autres chaussettes orphelines, et des fois, on arrive à refaire des paires".