"La bonne idée" : de l’auto-stop organisé dans le Cotentin

Faire des trajets à plusieurs est écologique et permet aux autostoppeurs de faire des économies sur le carburant. "Avec le souci du pouvoir d’achat, en termes de mobilité, on sait à quel point ça pèse lourd. Beaucoup d’habitants aspirent à se passer de la deuxième voiture, ça coûte entre 4000 et 6000 euros par an une voiture. Eh bien, la solution d’auto-stop organisé est une des solutions parmi d’autres", affirme David Marguerite, président (LR) de la communauté d’agglomération du Cotentin. Si le dispositif continue de faire ses preuves, il sera étendu dans tout le Cotentin (Manche).