"La bonne idée" : les trottoirs fleuris de Tours

C'est un jardin miniature qui pousse le long d'une façade : des pieds de tomates, toutes sortes de plantes vivaces... De quoi apporter des couleurs et des parfums. Jean-Claude et son épouse ont ce trottoir fleuri depuis cinq ans. Il a transformé ambiance de la rue. Dans ces quartiers résidentiels de Tours, plus de 800 habitants se sont pris au jeu. L'idée est simple : fleurir les trottoirs, c'est améliorer le cadre de vie.