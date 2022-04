"La bonne idée" : un camping-car contre les déserts administratifs

"Dans un premier temps, on accueille les usagers au sein du camping-car, on écoute leurs demandes et on essaie d'y répondre du mieux que l'on peut en fonction de la complexité de la démarche", explique Anne Le Roux, agente d'accompagnement itinérante France Services. Cette bonne idée est très bien reçue par les habitants, d'autant plus que l'administration française n'est pas toujours facile à contacter.