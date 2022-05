La cuisine, école de la vie

Il entre alors en apprentissage là, dans un restaurant près de Montfort-l'Amaury (Yvelines). Quatre décennies plus tard, Jean-Claude n'est plus apprenti, c'est lui le patron. Le voici en visite dans une école hôtelière de Seine-Saint-Denis. Le CAP cuisine y est entièrement financé par l’État et l'admission dépend surtout de la motivation.